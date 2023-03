Rachid M’Barki nie avoir été payé par le Maroc pour diffuser des informations

L’ex-présentateur de BFM-TV Rachid M’Barki, licencié pour ingérence étrangère concernant des contenus diffusés sur la chaîne, a été auditionné, ce mercredi 22 mars 2023, par la commission d’enquête parlementaire. Rachid M’Barki a clamé son innocence et affirmé qu’il n’a jamais été payé par le Maroc pour diffuser des informations.

Audition de l’ex présentateur de BFM-TV Rachid M’Barki à l’Assemblée nationale française. Il est reproché au journaliste d’avoir diffusé des informations non vérifiées dans son Journal de la nuit sur la chaîne BFM TV. Suspendu en janvier 2023, Rachid M’Barki a été licencié le 23 février pour faute grave à la suite d’une enquête réalisée par le collectif de journalistes de Forbidden Stories. Une plainte a été déposée contre lui pour abus de confiance et corruption passive.

Devant la commission d’enquête parlementaire, l’ex-journaliste de BFM TV s’est prononcé sur l’enquête de Forbidden Stories. Il a relevé un ‘’manque de respect du contradictoire’’. L’enquête des journalistes sur « les mercenaires de la désinformation’’, révèle qu’une officine en Israël, désignée sous le nom de Team Jorge, vend ses services dans le monde entier. Plusieurs séquences diffusées par Rachid M’Barki sur la chaîne BFM TV ont été identifiées. Il s’agit des séquences relatives aux oligarques russes, au Qatar, au Soudan, au Sahara marocain et autres. Ces séquences auraient été fournies par Team Jorge pour le compte de clients étrangers.

Il a été aussi interrogé sur le reportage relatif à l’organisation d’un forum économique Maroc-Espagne à Dakhla. « C’était l’ouverture du forum économique entre le Maroc et l’Espagne au sud du Maroc, à Dakhla, au Sahara. C’est pour ça que pour moi, c’est une actualité. Le deuxième point, c’est que ça se déroule à Dakhla qui est une ville du Sahara », a expliqué le journaliste. Il ajoute : « J’ai dit que ce forum entre le Maroc et l’Espagne avait été rendu possible grâce au réchauffement des relations entre les deux pays, en rappelant qu’il y avait une rupture diplomatique et que même les frontières étaient fermées. Grâce à ce réchauffement, depuis que l’Espagne avait reconnu le Sahara marocain. Voilà ma phrase exacte ».

Rachid M’Barki nie avoir été payé par le Maroc pour diffuser des informations. « On a même prétendu que j’ai été payé par le Maroc. Ce qui est absurdité totale », a affirmé le journaliste. Le Maroc, poursuit-il, ne m’a jamais donné un seul centime pour dire quoi que ce soit.

Dans ses propos, le journaliste est revenu sur son expression ‘’ le Sahara marocain’’. « Dès lors que le sujet du Maroc et de mon expression du Sahara marocain ont pris l’ampleur qu’on a connu, je suis soudainement devenu, comme par enchantement, journaliste franco-marocain. Avant cela, personne n’avait fait référence à mes origines dans la presse. D’ailleurs, il y a même des gens qui se demandaient de quelle origine j’étais. Et moi-même, je n’ai jamais mis en avant mes origines marocaines », a souligné le journaliste.

« Le Maroc est un grand pays, souverain et qui n’a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Et surtout pas de petits télégraphistes », a affirmé M’Barki.

A.A.A

