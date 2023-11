REVENDIQUEZ ÇA AUSSI !

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des

pagailleurs partout ! Sinon c.est quand même sans aucune manifestation d’émotion lacrymale que mon Neveu Gaston DOSSOUHOUI a annoncé la semaine dernière, à l’occasion du lancement de la campagne de commercialisation, une chute de la production du coton cette année .

Le ministre explique cette contre-performance par l’apparition de vilaines petites bestioles venues d.un pays voisin et rebelles aux insecticides ...

Honnis soient tout ceux qui ne croient pas à cette explication biologique de mon Neveu Gaston.

Et vous mes Neveux et Nièces qui ricanez en exigeant que vos cousins, Les Démocrates, dans leurs manies revendicatives montent courageusement au créneau, pour revendiquer aussi cette « victoire » de baisse de production de l’or blanc qui paraît-il est la leur , vous êtes tous des pagailleurs !

Votre Oncle AGBAYA

