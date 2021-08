R. Wadagni prime la compétence dans les affectations à la Douane

Les affectations du personnel de la Direction Générale des Douanes sont désormais choses faites. Par arrêté 2021 N°2280/MEF/CAB/SGM/DAF/DGD/SP/103SGG21 du 13 aout 2021, le Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances Romuald WADAGNI a opéré ce mouvement des agents.

Conformément à la vision du gouvernement, c’est la prime à la compétence qui a été le réel déterminant de ces affections. Pour plus de résultats au niveau cette importante de régie financière de l’Etat, le Ministre d’Etat Romuald WADAGNI a préféré un contrat de performance avec les directeurs techniques centraux et départementaux puis des agents dédiés aux autres fonctions. Les anciens motifs qui déterminaient les affectations n’ont pas eu droit de cité. L’atteinte des objectifs fixés à la douane a été le maitre mot de cette décision. Lire ci-dessous l’arrêté

