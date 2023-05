Qui est Anandel, le nouveau gagnant de MTN Y’ello Fever 229 Challenge ?

Difficile de ne pas remarquer sa voix et son style unique. Anandel Sagbohan est désormais une véritable star montante de la musique béninoise. Lors de l’édition 2022 du prestigieux concours MTN Y’ello Fever 229 Challenge organisé par MTN Bénin, le talentueux artiste s’est encore distingué. Sa victoire dans la section chant lui a ouvert les portes d’une collaboration avec Universal Music Africa, qui a produit son dernier single intitulé Plan de Dieu, sorti le 24 mars 2023. Portrait.

« Quand je chante, j’entre carrément dans une autre dimension. Je pense que c’est de cet état que viennent les émotions que je transmets dans mes chansons. »

Ces propos poétiques de l’artiste reflètent sa profondeur et l’importance de la musique dans sa vie.

Anandel, de son vrai nom Sin-Mahou Patrick Brown Anandel Sagbohan, est un artiste musicien béninois au talent incontestable. Avec sa voix suave et ses chansons empreintes de foi, il a su conquérir le cœur de nombreux mélomanes à travers l’Afrique et au-delà.

Issu d’une famille de cinq enfants, Anandel grandit en Côte d’Ivoire, au Bénin et au Ghana, baignant dans une atmosphère artistique propice à son épanouissement. Déjà enfant, il se distinguait par sa voix exceptionnelle qui attire l’attention. Élevé dans cette famille où la musique avait une place privilégiée, il a suivi son instinct et sa passion pour le chant dès son plus jeune âge. Malgré son Master en Linguistique appliquée, le jeune chantre a fait son choix : suivre sa passion pour le chant, convaincu que c’était là sa véritable vocation. Son père, grand amateur de musique, ne manquait jamais de jouer des chansons inspirantes à la maison. C’est en intégrant la chorale des jeunes de son église que sa passion pour la musique a vraiment pris une autre dimension. Il a ensuite participé à diverses compétitions et prestations, à travers le pays.

En août 2022, l’étoile illumine la scène musicale béninoise. Anandel Sagbohan s’impose comme le grand gagnant de la section chant du prestigieux Y’ello Fever 229 Challenge. Grâce à cette compétition annuelle organisée par l’opérateur de téléphonie mobile MTN qui s’est donné comme vocation de mettre en lumière la culture, la musique à travers les jeunes talents du pays, Anandel a su se démarquer parmi une pléiade de participants. Sa puissance vocale a séduit le jury.

Quelques mois plus tard, la consécration se poursuit lorsqu’Universal Music Africa, partenaire de MTN Bénin, produit son dernier single intitulé : Plan de Dieu, sorti le 24 mars 2023. Pour Franck Kacou, directeur général de la maison de production : « Nous croyons fermement que les artistes africains ont un potentiel immense pour rayonner sur la scène internationale, et nous sommes déterminés à les aider à atteindre cet objectif en établissant des partenariats stratégiques avec des acteurs économiques majeurs tels que MTN. Nous travaillerons à offrir aux artistes africains une plateforme de classe mondiale, ainsi que des opportunités commerciales et de marketing pour maximiser leur potentiel et leur donner une voix mondiale. »

L’histoire d’Anandel sur la scène musicale commence en 2017 avec son premier single : Te rendre heureuse. Depuis lors, il ne cesse de ravir ses fans avec ses mélodies captivantes et ses textes profonds. En 2020, il participe à la prestigieuse compétition musicale The Voice Afrique francophone. L’expérience est intense pour le jeune artiste, il en sortira grandi, avec une confiance renforcée, et des relations avec des acteurs majeurs du monde musical africain et une audience considérablement augmentée.

Mais Anandel ne se contente pas de sa réussite personnelle. Avec d’autres candidats de The Voice Afrique francophone, il initie le projet « Union africaine des jeunes talents (UAJT) qui vise à rassembler et promouvoir les jeunes talents à travers l’Afrique. Une belle initiative qui connaît déjà un grand succès.

Le jeune artiste ne chante pas seulement pour le plaisir de chanter, mais pour transmettre un message. Dans ses chansons, il célèbre la grandeur de Dieu et les valeurs qu’il enseigne, se refusant de s’autoproclamer « chantre de l’Éternel ». Qu’advienne, la foi est au cœur de son art. Elle n’est pas imposée à ses auditeurs, se défend toutefois le mélomane. Celui qui se présente comme un artiste musicien chanteur auteur compositeur et interprète dit utiliser sa musique pour inspirer, encourager et soutenir ceux qui ont besoin d’un peu d’espoir dans leur vie.

Par-dessus tout, sa puissance réside dans sa personnalité, introvertie et touchante, ainsi que l’a souligné avec justesse la renommée chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda lors d’une séance de coaching à l’émission The Voice Afrique francophone.

Ses chansons ont touché le cœur de nombreux fans à travers l’Afrique et au-delà. « Sa musique est un véritable cadeau pour ceux qui cherchent un peu de réconfort dans un monde souvent difficile et chaotique », commentera un de ses nombreux fans, sur Facebook.

Somme toute, Anandel s’impose comme une étoile montante de la scène musicale béninoise, et sa collaboration avec Universal Music Africa et MTN Bénin est un tournant décisif dans sa carrière.

Ange Kouakou

Image : facebook/Anandel Officiel

25 mai 2023 par