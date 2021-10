Quelles sont les activités d’un broker forex trading ?

L’évolution ces derniers mois des marchés liés au trading forex laisse à penser que la hausse des valeurs volatiles pourrait continuer à grimper ce qui entraîne une recrudescence des opérations de trading. Beaucoup de personnes, de part le monde, se sont découverts une passion pour le daytrading, c’est-à-dire acheter et vendre des valeurs (indices, forex) à court terme pour en retirer un substantiel bénéfice. Malheureusement, ne s’improvise pas trader qui veut. Il s’agit d’une activité touchant à des valeurs financières ce qui implique donc un risque de perte pour celui qui souhaite spéculer avec les dites valeurs. Pour devenir trader et pouvoir faire des profits il est nécessaire pour tout trader débutant de passer par ce qu’on appelle un broker forex trading.

Qu’est-ce que le broker forex trading ?

Il s’agit d’une agence de trading mettant au service de ses utilisateurs une plateforme ou interface en ligne permettant de trader, de spéculer sur les ventes et achats de produits ou valeurs plus ou moins volatiles qu’il s’agisse d’actions, de devises, de produits (métaux, céréales, etc). Il est possible de trader sur tout et n’importe quoi dans le monde d’où l’intérêt d’être aidé lorsque l’on débute par un courtier en ligne compétent et fiable ce qui est le rôle d’un bon broker forex trading.

L’appellation forex sous-entend que votre broker est spécialisé dans l’achat et la vente de devises internationales. Le forex désigne en effet le marché d’échange des devises convertibles. En fait il ne s’agit pas d’échanger mais d’acheter et revendre selon une monnaie fiat (dollar, euro) des devises étrangères et de faire des plus-values sur les ventes.

Les activités du broker forex trading

Si la principale activité du broker forex trading est de travailler avec les devises, il peut aussi aider ses clients à investir à moyen et long terme dans des valeurs actives, volatiles donc, qui prennent de la valeur avec le temps comme c’est le cas des crypto-monnaies.

Avatrade, broker forex trading aide ses clients à faire les meilleurs investissements possibles en fonction de leurs apports financiers, de façon également à minimiser les risques et diversifier leurs portefeuilles d’actions. Avatrade vous conseille pour vos opérations sur le forex en prenant en compte les cotations fluctuantes des devises au jour le jour. Vous pouvez suivre ces informations via l’application d’Avatrade au quotidien Trading Ava trade Go.

Déclaré meilleur broker forex dans le monde, sur le continent africain et dans de nombreux pays notamment déclaré meilleur broker forex trading au Bénin, Avatrade met à la disposition de ses clients 14 ans d’expérience dans le monde du trading.

La crypto-monnaie, investissement sûr ?



Depuis mai 2021, le bitcoin, la crypto-monnaie la plus connue, a fait un énorme bond en avant, sa valeur actuelle étant de 38 480 dollar pour 1 bitcoin, alors qu’à sa création en 2009 1 bitcoin valait 0,001 dollar !On est désormais sur une valeur sûre qui attire forcément les investisseurs du monde entier.

Les crypto-monnaies sont d’ailleurs désormais vues comme des monnaies d’avenir sur lesquelles les pays pourront s’appuyer avec le temps, mais pour le moment, le Salvador est le premier et seul pays à reconnaître cette crypto-monnaie comme monnaie officielle depuis le 9 juin 2021.

Le bitcoin est l’exemple le plus connu mais sachez que d’autres crypto-monnaies existent comme le neo, l’ethereum, le dash…..

Votre broker forex vous conseille sur quelle crypto monnaie est intéressante et quand l’acheter et la vendre, il vous renseigne aussi au mieux des cours du marché pour que vous soyez toujours gagnant !

13 octobre 2021 par