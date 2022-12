Que retenir des pays africains à la coupe du monde 2022 ?

La Coupe du monde de football a connu sa 22e édition durant les mois de novembre et de décembre 2022. Le moins que l’on puisse dire est qu’il y a eu pas mal de surprises pendant la compétition. Les 5 représentants du continent africain ont fait de leur mieux pour performer et rendre leurs supporters fiers. Il est temps de faire le point et de voir quelles équipes africaines ont brillé au Qatar.

Le Sénégal et son parcours mi-figue mi-raisin

Les lions de la Teranga sont les champions d’Afrique en titre et sont entrés dans la plus prestigieuse des compétitions avec l’immense responsabilité de faire honneur au football africain. Malheureusement, peu avant le début des hostilités, l’équipe a reçu un coup dur en apprenant l’indisponibilité de sa vedette Sadio Mané pour cause de blessure.

Aliou Cissé a donc été obligé de repenser toutes ses stratégies en fonction de son nouvel effectif. Ils ont réussi à sortir d’un groupe assez compétitif avec les Pays-Bas et l’Équateur comme principaux rivaux. Cependant, Kalidou Koulibaly et les siens n’ont pas pu aller plus loin que les huitièmes de finale. Est-ce l’absence sur le terrain de Sadio Mané, les choix tactiques de l’entraîneur ou encore l’état d’esprit du groupe ?

Peut-être un peu de tout. En effet, les Sénégalais avaient bien moins d'entrain à attaquer qu'à défendre et pêchaient dans la finition. Le sélectionneur a aussi décidé de déplacer son principal tireur à distance (Gana Gueye) de l'axe (sa zone préférentielle) pour le mettre sur le côté. Même si le parcours est à louer, tout le monde espérait plus de la meilleure nation africaine de football sur papier.

Le Maroc : la véritable meilleure équipe africaine

Hakim Ziyech et les siens sont entrés dans la coupe du monde déstressés et sans la moindre pression. Cet état d’esprit s’est vu dans le football qu’ils ont présenté puisqu’ils ont fait partie des meilleures équipes de la compétition. Avec un parcours de combattant, le Maroc n’a encaissé son premier but (marqué par l’adversaire) que durant la demi-finale face à la France. Plus tôt, elle a affronté de très gros morceaux comme le Portugal et la Croatie et n’a pas vacillé. Au contraire, ces équipes jouaient comme les challengers face à une équipe marocaine stable et compacte.

Collectivement et individuellement, le football proposé a séduit le monde entier et a même attiré des supporters d’autres pays dans les gradins destinés aux Marocains. Saiss, Hakimi, Amrabat, Ziyech, En-Nesri, Ounahi et Bounou sont tous des candidats crédibles au 11 type de cette coupe du monde ; 7 joueurs d’une même équipe. Les valeurs marchandes de tous ces lions ont augmenté depuis la très belle prestation en coupe du monde alors que certains d’entre eux sont déjà très convoités sur le marché des transferts.

En effet, le Maroc n’a semblé paniquer à aucun moment de la compétition, a surclassé ses adversaires du point de vue du niveau technique et a dicté le tempo durant presque tous ses matchs. L’équipe a malheureusement dû renoncer à soulever la coupe en s’inclinant face à la France de Kylian Mbappé en demi-finale.

Les autres équipes africaines : Cameroun, Tunisie et Ghana

Les 3 autres équipes africaines qui étaient en lice n’ont pas connu un parcours au-delà des poules. Malgré une victoire de prestige face au Brésil et un nul spectaculaire contre la Suisse, le Cameroun n’aura pas capitalisé sur ces points pour sortir du groupe G.

Equipe surprise par le passé en coupe du monde, le Ghana n’aura cette fois pas su franchir les pays expérimentés tels que le Portugal et la Corée du Sud qui sont les 2 pays qualifiés du groupe ghanéen.

Enfin, la Tunisie avait fort à faire dans son groupe. Une victoire magnifique contre la France n’aura pas suffi non plus à franchir les poules, la faute à 1 seul point pris face à au Danemark et à la Tunisie.

30 décembre 2022 par