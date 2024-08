Que fait le Bénin face à la variole du singe ?

Plusieurs pays africains enregistrent des cas de la maladie de la variole du singe. Face à l’épidémie de Mpox, certains pays dont le Togo, voisin du Bénin ont pris des mesures préventives. Les autorités sanitaires du Bénin n’ont pas encore donné d’alerte.

La Mpox également appelée variole du singe ou Monkeypox est signalée dans plusieurs pays africains. Des pays comme la République démocratique du Congo (RDC), le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda sont touchées par cette maladie.

En Côte d’Ivoire, 28 cas de Monkeypox dont un décès ont été enregistrés selon l’Institut national de l’hygiène publique (INHP). Ce nouveau bilan a été rendu public mardi 20 août. Le premier bilan en date du 1er août faisait état de 6 cas non mortels. La Côte d’Ivoire a renforcé la surveillance épidémiologique dans tous les établissements sanitaires pour la détection précoce des cas suspects et la prise en charge gratuite des malades.

Au Nigéria, 39 cas de variole dans 33 États ont été enregistrés depuis janvier 2024 selon le point fait le 16 août dernier par le directeur général du Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies.

Le 15 août dernier, le ministère en charge de la Santé du Togo a alerté sur la prévalence de la variole du singe dans certaines régions du monde et rappelé les mesures préventives à prendre. Il s’agit entre autres de se laver les mains, se protéger le nez et la bouche en cas d’éternuement ou de toux, d’éviter tout contact avec le sang et autres liquides biologiques d’une personne suspecte. « A ce jour, le Togo n’a pas enregistré de cas. La surveillance épidémiologique est cependant renforcée à tous les niveaux, surtout aux points d’entrée pour assurer la détection précoce », informe le ministère de la Santé du Togo.

Le Burkina-Faso a aussi mis en alerte son système de santé pour prévenir la variole du singe.

Au Bénin, pays voisin du Togo et du Nigéria, aucune alerte officielle n’a été donnée. Les mesures prises par le Bénin face à la recrudescence de cette maladie ne sont pas encore connues.

Des cas de Mpox sont aussi signalés dans la région européenne. Pour Hans Kluge, Directeur régional de l’OMS pour l’Europe de l’OMS, il faut agir avec la région africaine de l’OMS et ses États membres touchés.

La Mpox/variole du singe ‎‎est une maladie transmise de l’animal à l’humain. La transmission chez l’humain du virus Mpox, se fait par contact direct avec des animaux infectés ou par contact avec les lésions cutanées ou les fluides biologiques. Elle a été déclarée ‘’ urgence de santé publique de portée continentale et internationale’’ par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

A.A.A

