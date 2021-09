Prof Benjamin Fayomi n’est plus

Décès d’un doyen de la Faculté des Sciences de la Santé. Prof Benjamin Eboun Fayomi est décédé au petit matin de ce lundi 20 septembre 2021.

Benjamin Eboun Fayomi a rendu l’âme ce lundi matin des suites d’une maladie. Précédemment doyen de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-Calavi, le défunt est Professeur agrégé, Médecin de santé au travail et environnement. Professeur titulaire depuis 2000, il fut directeur de l’Institut des Sciences Biomédicales Appilquées (ISBA) et Coordonnateur Régional du programme de Formation à la Recherche en Santé au Travail en Afrique (FORSTE). Il a été Coordonnateur de la Communauté de pratique Ecosanté pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Copes-Aoc).

A.A.A

20 septembre 2021 par