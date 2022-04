Priorité aux établissements scolaires les Jeudis à l’exposition

L’Exposition diptyque et gratuite « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui, de la Restitution à la Révélation » fait une place de choix aux visiteurs venant des établissements scolaires.

La priorité est donnée tous les jeudis de 15H à 18h00 aux établissements scolaires sur tous les autres types de visiteurs des trésors royaux et œuvres d’art contemporains en exposition au Palais de la Marina, selon un communiqué du comité d’organisation.

« A cet effet, seuls les enfants âgés d’au moins 6 ans sont acceptés. Les visites sont obligatoirement soumises à la réservation et la consultation du dossier pédagogique en ligne au www.expoartbenin.bj vous donnant droit à un accès simplifié et garanti », précise le communiqué.

M. M.

20 avril 2022 par ,