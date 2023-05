Prières et exorcisme pour conjurer le mauvais sort

Les têtes couronnées du département des Collines ont organisé ce lundi 22 mai 2023, des prières de purification et d’exorcisme sur les lieux de l’accident survenu le 29 janvier 2023 à Dassa, et qui a coûté la vie à 29 personnes.

Dimanche 29 janvier 2023, un bus de transport en commun et un camion grue sont entrés en collision à Dassa, ville située dans le département des Collines. Quelques mois après ce drame qui a plongé tout le pays dans l’émoi, les têtes couronnées du cette région du Bénin ont organisé ce lundi 22 mai 2023 des prières d’exorcisme et de purification. L’objectif selon nos sources, est d’éviter ces genres de situations malheureuses à la communauté.

Cet accident selon le bilan dressé par le ministre de la santé au parlement le 04 mai dernier, a fait 29 morts, et 16 survivants.

F. A. A.

