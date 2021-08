Présidents des institutions et corps habillés marquent les 61 ans

Une cérémonie de prise d’armes du président de la République Patrice Talon a eu lieu, dimanche 1er août 2021, jour de la célébration de l’indépendance du Bénin.

Le palais de la Marina a servi de cadre à la cérémonie de prise d’armes du Président de la République.

Etaient présents à la cérémonie marquant le 61ème anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, les présidents des institutions de la République, le haut commandement militaire, les détachements des Forces armées béninoises, de la Police Républicaine, de la Garde nationale, des Douanes et droits indirects, des Eaux forêts et chasse ainsi que des membres du gouvernement.

La cérémonie a pris fin sur des salutations d’usage.

Le Chef de l’Etat a procédé au dépôt de gerbe au pied du monument aux morts à Xwlacodji (Cotonou) avant la tenue de la cérémonie de prise d’armes.

La célébration de la fête du 1er août s’est déroulée de manière sobre, sans liesse populaire, ni défilé, pandémie de coronavirus oblige.

M. M.

1er août 2021 par