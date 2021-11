Près de 40 militaires reçus dans l’ordre national

La Vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en fin de semaine écoulée, 39 militaires dans l’ordre national. Les militaires promus ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin, Chevalier de l’Ordre national de mérite du Bénin, et Chevalier de l’Ordre national de mérite social.

Selon la Vice-présidente, ces militaires ont été distingués pour « leurs remarquables contributions dans le service rendu au quotidien à la communauté » par les forces de sécurité et de défense dans la protection des frontières aériennes, maritimes, et terrestres, ainsi que pour le maintien de l’ordre.

Sur les 39 récipiendaires, 11 ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre national du Bénin, 26 ont été faits Chevalier de l’Ordre national de mérite du Bénin, et 02 au rang de Chevalier de l’Ordre national de mérite social.

F. A. A.

1er novembre 2021 par