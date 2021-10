Poutine et Johnson soulignent la nécessité d’établir la coopération bilatérale

Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre britannique Boris Johnson estiment que Moscou et Londres doivent établir la coopération dans certains domaines, a annoncé lundi le service de presse du Kremlin suite à un entretien téléphonique entre les deux leaders.

"Le président russe et le premier ministre britannique ont évoqué l’état des relations bilatérales et ont souligné qu’il était nécessaire d’établir la coopération entre Moscou et Londres dans certains domaines, malgré l’existence de problèmes bien connus", a précisé le Kremlin.

Les deux leaders se sont également entendus pour "maintenir les contacts nécessaires sur les sujets évoqués au cours de l’entretien".

Source : TASS

