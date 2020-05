La plateforme de création en ligne des entreprises est désormais opérationnelle pour les promoteurs souhaitant domicilier leur entreprise dans les départements de l’Atlantique et de l’Ouémé. La cérémonie de lancement officiel du site a eu lieu ce lundi 18 mai 2020 à Abomey-Calavi.

Grâce à la nouvelle plateforme, les opérateurs économiques des villes d’Abomey-Calavi et Porto-Novo pourront créer leurs entreprises en l’espace de 02 heures maximum sans avoir à se déplacer. Elle offre la possibilité à l’opérateur économique de faire le dépôt de son dossier de création en ligne sur la plateforme « monentreprise.bj » ; d’obtenir son extrait du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), son numéro IFU, sa notification de numéro employeur CNSS, sa carte professionnelle ou d’importateur, etc. ; et de payer les frais de formalisation en ligne.

Afin de résoudre les difficultés auxquelles les opérateurs seront confrontés dans le processus de création sur le site « www.monentreprise.bj», l’APIEx a mis en place un service d’assistance téléphonique et une boîte de dialogue pour accompagner le créateur d’entreprise.

L’extension du service de création d’entreprise en ligne aux promoteurs des deux départements s’inscrit dans le cadre de la digitalisation de ses prestations, conformément à la volonté du gouvernement d’améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.

Des travaux sont actuellement en cours pour donner la même chance aux opérateurs des autres départements du pays.

Selon le classement de la Conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement (CNUCED), le Bénin a été classé parmi les 05 meilleurs pays au monde ayant un dispositif de création 100% en ligne au même titre que le Danemark, l’Estonie, la Nouvelle-Zélande, le Sultanat d’Oman et la Suisse.

Fier de cette performance, le directeur général de l’APIEx, Laurent GANGBES a souligné que cela participe à la modernisation du service public dans le pays et à la transformation de la manière dont les collaborateurs de l’Agence rendent le service aux citoyens.

Dans le contexte actuel de la pandémie du Coronavirus, la plateforme mise en service est un outil qui pourra participer à la lutte contre la propagation du Covid-19 car, elle évite tout regroupement dans les locaux de l’APIEx.

F. A. A.

