Porto-Novo sous patrouilles policières nuit et jour

Des opérations de patrouille diurne et nocturne sont lancées ce jeudi 03 décembre 2020 à Porto-Novo. Les agents du commissariat central et des commissariats d’arrondissement de la ville ont donné le top de l’opération dénommée ’’Cobra Royal’’ aux environs de 10 heures.

Trente (30) policiers républicains répartis par zone (5 au total), en chaque 24 heures feront la patrouille de nuit comme de jour dans la ville de Porto-Novo du 15 novembre 2020 au 15 février 2021. Selon le capitaine Fiacre Béhanzin, commissaire central de la ville de Porto-Novo, l’objectif est de « rechercher les renseignements de tous ordres, intensifier les patrouilles dissuasives, les patrouilles diurnes et nocturnes, tenir tous les coins dangereux et les coins de passages obligés de la ville de Porto-Novo, effectuer les opérations de coup de poing, mettre hors d’état de nuire, tous les malfrats ou bandes organisées ».

Pour atteindre l’objectif, plusieurs moyens roulants (de 2 et 4 roues) et des matériels sont utilisés dans le cadre de l’opération. Le centre de commandement de ’’Cobra Royal’’ est basé au commissariat central et le commissaire central assure la direction des opérations.

La mission contribue au renforcement de la sécurité pendant et après les fêtes de fin d’années.

M. M.

3 décembre 2020 par