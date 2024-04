Plusieurs écoles dotées de salles de classe adéquates

Le maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida a procédé mardi 16 avril 2024, à l’inauguration de 07 modules de salles de classe dans plusieurs écoles. C’était à l’occasion d’une cérémonie rehaussée par la présence de Firmin Kouton, préfet du département du Zou.

Rufino d’Almeida allège les peines des apprenants et enseignants autrefois exposés aux intempéries, faute de salles de classe adéquates. En présence du préfet du Zou, des responsables à divers niveaux du système éducatif dans la ville carrefour, des élèves, et de toute la population, il a procédé mardi 16 avril 2024, à la mise en service de 07 modules de salles de classe. Le but visé par cette action rendue possible grâce à l’appui financier de l’UNESCO, est d’améliorer les conditions d’études des apprenants, et par ricochet, les résultats de fin d’année.

F. A. A.

17 avril 2024 par ,