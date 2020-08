Plusieurs décrets pris en Conseil des ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 26 août 2020, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon. Au cours de cette séance, plusieurs décrets ont été adoptés.

Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant nomination des membres du Conseil d’administration du Centre de formation pour l’administration locale (CeFAL) ; modification des statuts de l’Agence Bénin Presse (ABP) ; modification du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Fonds d’appui à la production audiovisuelle (FAPA).

Les autres décrets portent sur : la modification des statuts du Centre de perfectionnement et d’assistance en gestion puis nomination des membres de son Conseil d’administration ; la création et règles de gestion du Fonds national de Réponse aux Catastrophes (FONCAT) et la nomination d’administrateur au Conseil d’administration du CNHU-HKM.

