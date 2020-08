Plusieurs bars et maquis fermés à Porto-Novo

La lutte contre la propagation du coronavirus continue en République du Bénin. Ce mercredi 26 août 2020 à Porto-Novo, plusieurs discothèques et bars de la ville ont été fermés suite à une opération du Directeur départemental de la Police Républicaine de l’Ouémé Edouard Zankran et de ses éléments.

Certains promoteurs de bars, discothèques et maquis ne respectent pas les mesures barrières visant à lutter contre la propagation du coronavirus. Selon le Journal L’inter-express cinq bars et discothèques ont été fermés dans la ville de Porto-Novo pour violation des mesures barrières. Il s’agit de : Labota à Houssou-Mêdé, Diamant à Agbokou, Obama à Sacouba, Game Over à Adjina et Visa bar à Houinmey.

Pour le Directeur départemental de la Police Républicaine de l’Ouémé Edouard Zankran, « il n’est pas normal qu’après les décisions du gouvernement et du maire de la ville de Porto-Novo, des citoyens continuent de mettre en péril la vie de leurs semblables ».

Le Commissaire Central Fiacre Behanzin et les commissaires d’arrondissement de la ville de Porto-Novo également présents sur les lieux ont sensibilisé les promoteurs sur le respect des gestes barrières.

A.A.A

27 août 2020 par