Plusieurs bars et discothèques fermés à Cotonou

Le préfet Alain Orounla accompagné des éléments de la police républicaine a procédé à la fermeture de plusieurs bars et discothèques à Cotonou. En Conseil des ministres le 1er septembre 2021, le gouvernement béninois a réactivé plusieurs mesures de lutte contre le coronavirus dont la fermeture des discothèques et structures assimilées. Cette mesure n’est pas respectée par les promoteurs des bars et discothèques malgré les multiples rappels à l’ordre du préfet Alain Orounla. Il a fait une descente inopinée à Calypso, California, Sun Set, Le Chevalier etc. Le Préfet a aussi constaté le non-respect des mesures barrières telles que le port de masque, la distanciation sociale. Les promoteurs seront convoqués pour répondre de leurs actes.

