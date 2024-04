Plus de soutenance de Licence à la FLASH et FASEG

Les soutenances de mémoire en Licence ont été supprimées à la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) et de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) de l’Université de Parakou.

À compter de cette rentrée académique 2023-2024, les étudiants de deux facultés de l’Université de Parakou ne produiront plus de mémoire de soutenance en Licence, selon une note du recteur en date du 22 avril 2024. Il s’agit de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) et de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG).

« Des formules de remplacement sont actuellement en cours d’étude », a informé la note.

Le recteur de l’Université de Parakou, Professeur Bertrand Sogbossi Bocco précise que la décision ne concerne pas les étudiants retardataires des années académiques antérieures.

