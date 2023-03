Plus de 22 milliards F déjà décaissés pour 423.770 bénéficiaires

Le directeur général du Fonds National de la Microfinance (FNM), Louis BIAO a dévoilé au cours d’une conférence de presse, quelques résultats du programme Microcrédit Alafia. A la date du 17 mars 2023, plus de 22.079.144.985 FCFA ont été décaissées au profit de 423.770 bénéficiaires.

Depuis quelques jours, des arnaqueurs se faisant passer pour des intermédiaires du programme Microcrédit Alafia grugent les paisibles populations. Informé de la situation, le directeur général du FNM en plus d’un communiqué, a organisé une conférence de presse conjointe avec le directeur général de l’Agence Nationale de Surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés (ANSSFD). Louis BIAO a fustigé lors de la rencontre avec les médias, le comportement de personnes malintentionnées, et parfois de structures illégales qui se font passer pour des intermédiaires du Fonds National de la Microfinance, et proposent aux femmes contre paiement de frais exorbitants de dossiers, des services d’octroi de Microcrédit Alafia. Le cas récent, est celui de « CONSOLAT-BENIN », a-t-il informé. Cette structure d’après le directeur, a mis en place un système de collecte d’épargne du public dans le but d’octroyer à sa clientèle, un Appui Financier Expérimental (allant de 200.000 FCFA à 5.000.000 FCFA) et le Microcrédit Alafia (allant de 50.000 FCFA à 100.000 FCFA) ».

Le FNM grâce à son dispositif d’alerte et le soutien de la police républicaine, avait déjà mis la main sur certaines personnes impliquées qui répondront de leurs actes devant la justice, a informé le directeur. Il a cité à l’occasion, les Systèmes Financiers Décentralisés, seuls intermédiaires agréés, et partenaires du ministère des affaires sociales et de la microfinance dans le cadre de la mise en œuvre du Microcrédit Alafia. Il s’agit de ALIDE, PADME, FINADEV, PEBCO-BETHESDA, SIA N’SON, Le DEFI, MODEC, MSFP, MDB, IAMD-Microfinance, COMUBA, AFRICA-FINANCES, CESCA, CFAD.

Le DG du FNM a rappelé au cours de la rencontre avec les médias, les conditions pour bénéficier du « Microcrédit Alafia ». Il s’agit d’avoir une pièce d’identité : Carte d’Identité Nationale ou Certificat d’Identification Personnelle (CIP) ; avoir un compte MTN mobile Money ou MOOV Money enregistré au nom du bénéficiaire ; et être membre d’un groupe de caution solidaire (groupe de 03 ou 05 personnes). « Le montant des crédits octroyés par bénéficiaire est compris entre 30 000 et 100 000 Francs CFA au maximum. En dehors des frais de dossiers et de formation s’élevant à 400 Francs CFA et des frais d’assurance compris entre 360, 600 et 1200 Francs CFA pour les crédits respectifs de 30.000, 50.000 et 100.000 Francs CFA, plus aucun frais n’est exigé », a expliqué Louis BIAO exhortant le public à la vigilance et à signaler toute tentative d’escroquerie à la Direction Générale du FNM au 21 30 05 18 ou en appelant gratuitement le numéro vert 7320.

Les résultats enregistrés dans le cadre du programme Microcrédit Alafia ont été présentés au public. D’après le DG du FNM, plus de 22.079.144.985 FCFA ont été décaissées au profit de 423.770 bénéficiaires.

