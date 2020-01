Plus de 2 tonnes de drogue incinérées à Ouidah

Les autorités judiciaires ont procédé à l’incinération d’une importante quantité de drogue le 03 janvier 2020 sur le site d’enfouissement d’ordures de Ouidah. Estimée à plus de 02 tonnes, la quantité de produits incinérés constitue un signal fort pour la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Présent sur les lieux lors de l’opération d’incinération , le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum a confié que les produits incinérés sont constitués pour la plupart, de la cocaïne, de l’héroïne et du cannabis. Ces produits, explique le ministre, ont été saisis à l’occasion de procédures faites par les tribunaux de Cotonou, et la CRIET.

Pour Séverin Quenum, l’incinération de ces produits est un signal fort à tous ceux qui se livrent au trafic de stupéfiants. Cela témoigne également selon lui, de la détermination des autorités à lutter contre le trafic de drogue.

