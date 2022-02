Plus de 1500 Marocains déjà évacués de l’Ukraine

Plus de 1500 Marocains ont été rapatriés de l’Ukraine ces derniers jours en raison du conflit avec la Russie. Le Maroc a affrété des appareils de la RAM pour l’évacuation de ses ressortissants et d’autres Africains.

Plusieurs ressortissants étrangers ont commencé par quitté l’Ukraine en raison de l’opération militaire lancée depuis jeudi par la Russie.

Le nombre de Marocains évacués de l’Ukraine, via les postes frontières, s’élève à 1.534 à la date de ce lundi 28 février.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ce nombre, appelé à évoluer, est réparti entre la Pologne avec 720 personnes, la Roumanie (384), la Slovaquie (300) et la Hongrie (130).

Une équipe de fonctionnaires consulaires est chargée d’assister et d’aider les équipes des ambassades marocaines.

En dehors des étudiants marocains, des places ont été aussi réservées aux étudiants mauritaniens établis en Ukraine. Ils pourront prendre les vols programmés par Royal Air Maroc (RAM) pour l’évacuation des Marocains.

Pour répondre à la forte demande, la RAM a annoncé le lancement de trois nouveaux vols spéciaux le 03 mars 2022 pour les Marocains établis en Ukraine. Le départ est prévu de Bucarest, Budapest et Varsovie vers Casablanca.

A.A. AYOSSO

28 février 2022 par