Invité sur l’Ortb le dimanche 07 août 2022, le directeur Général du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) Valère Houssou a fait le bilan des activités effectuées par l’Institution en deux ans.

En deux ans, le Fonds national de développement agricole (FNDA) a financé plus de 10 milliards FCFA pour 201 projets agricoles impactant 65 000 producteurs toutes filières agricoles confondues. Selon le directeur général Valère Houssou, sur les 201 projets, 49 ont bénéficié d’une bonification du taux d’intérêt, (taux d’intérêt réduit jusqu’à 2 % de leur emprunt).

« Quand nous parlons de projets, c’est en terme de porteurs et de volume, de sorte que si on doit raisonner en terme de producteurs effectivement touchés, nous sommes à 65 000, avec 49 bénéficiaires du fond de bonification. Les 201 projets sont portés par des agrégateurs, ceux qui ont été capables de rassurer les banques et les SFD, et le montant total fait un peu plus de 10 milliards », a déclaré le directeur général du FNDA Valère Houssou.

Il y a deux ans, le gouvernement béninois a mis à la disposition du FNDA, une enveloppe de 100 milliards de FCFA pour l’opérationnalisation du guichet 3 : « accès aux services financiers ». Cette mesure a été prise pour soutenir les producteurs et agriculteurs. A en croire le directeur général, il reste 90 milliards FCFA destinés au financement de projets agricoles. Seulement 6 % des petits exploitants bénéficient du crédit agricole

« La plupart de nos petits exploitants n’ont pas de garanties pour répondre aux exigences de nos institutions partenaires. Ils veulent aller au crédit individuellement », informe Valère Houssou. Les petits exploitants sont appelés à se mettre en petits groupes de cinq au plus par filière afin de soumettre leur projet commun auprès des systèmes financiers décentralisés (SFD).

« Tout ce que je demande aux petits exploitants agricoles, c’est qu’ils se mettent en groupes pour produire. L’avantage de se mettre en groupe ce n’est pas que le crédit, même pour avoir les intrants… et ce serait difficile d’en avoir s’ils doivent aller les chercher individuellement. Si le petit exploitant est en groupe et sa production a un marché et qu’il va vers le SFD, il aura le crédit. Nous invitons donc tous les petits exploitants à se mettre en groupe », a exhorté le Directeur général du FNDA Valère Houssou. Le taux qui était « entre 18 et 24% l’an, ne dépassera pas 12% l’an dégressif, pour une durée de remboursement allant d’un mois à 36 mois avec un montant plafonné à 50 millions selon le SFD ».

Le FNDA est un établissement public à caractère agricole, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et est placé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Il a pour mission de promouvoir l’investissement privé dans le secteur agricole et de l’orienter par des subventions ciblées et des instruments financiers adaptés, vers des activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national et qui contribuent à l’amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire en encourageant la promotion des filières agricoles. Le Fonds National de Développement Agricole (FNDA) met en œuvre ses objectifs en liaison avec les Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA).

A.A.A

15 août 2022 par