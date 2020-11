Plus de 1.600 tombes à reconstruire

Dans le cadre de la fête de Toussaint, une délégation de la mairie de Cotonou a visité ce dimanche 1er novembre, les cimetières d’Akpakpa et de PK 14 pour rendre hommage aux morts. Les travaux de réfection à réaliser au cimetière PK 14 concernent plus d’un millier de tombes.

La délégation de la mairie de Cotonou composée des adjoints au Maire Gatien Adjagboni et Françoise Irène Behanzin a constaté la bonne exécution des travaux d’entretien, de propreté, de sécurité et d’embellissement dans les cimentières visitées. Selon les autorités, les travaux ont été réalisés dans le délai requis.

D’autres travaux de rénovation des cimetières sont également prévues. 1.600 tombes seront réfectionnées au cimetière PK 14. La délégation a procédé aux recueillements et dépôts de gerbes sur les tombes.

