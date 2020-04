Plus de 1,4 milliard FCFA de dons reçus au Bénin

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le Bénin reçoit des dons des personnes morales et physiques. A la date du jeudi 16 avril 2020, plus de 1,4 milliard de FCFA en dons financiers et des milliers de matériels et équipements médicaux sont déjà reçus.

Le montant total des apports financiers est de 1.412.606.000 milliards de FCFA selon le point fait au 16 avril 2020.

Depuis le 31 mars 2020, les dons financiers sont adressés au ministre de l’Economie et des Finances et libellés par chèques au nom du Trésor public ou par virement sur le compte N°BJ6600100100000104337563-COVID 19-COTONOU, ouvert dans les livres de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Ceux en équipements et intrants médicaux sont adressés au Ministre de la Santé, au contact téléphonique 51486600 ou à l’adresse électronique covid19@gouv.bj.

Les dons en équipements ou intrants médicaux à l’endroit du gouvernement sont composés entre autres de tables de consultation, gels hydroalcooliques, gants chirurgicaux, équipements de laboratoire et autres.

Le point des dons ne prend pas en compte ceux reçus des Etats, des institutions publiques et des institutions de coopération internationale.

A.A.A

19 avril 2020 par