Plus d’une tonne de faux médicaments saisis à Grand-Popo

Le commissariat frontalier d’Hillacondji a intercepté une cargaison de produits pharmaceutiques contrefaits à Ewécondji dans la commune de Grand-Popo. Trois (03) personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’opération menée au petit matin du mardi 19 novembre 2024.

A la suite d’information faisant état de ce qu’un véhicule de marque Highlander chargé de faux médicaments roulait en direction de Grand-Popo ce mardi 19 novembre 2024, les agents du commissariat frontalier d’Hillacondji ont mis en place un dispositif à hauteur du poste de péage et pesage de ladite ville.

Le véhicule sera retrouvé vers 06 heures au quartier Ewécondji soigneusement dissimulé dans une brousse. L’immatriculation du véhicule a été modifiée et son contenu déchargé.

Les unités de Police dans la localité ont tôt fait d’encercler la zone. Ce qui a permis de localiser un immeuble. Une perquisition de toutes les dépendances de l’immeuble a permis de découvrir, « entreposés dans l’une des chambres, plusieurs cartons de faux médicaments ».

« Poursuivant les investigations, un transport a été effectué au débarcadère d’Hillacondji, lieu du chargement. A cet endroit, les sièges arrière du véhicule en cause démontés pour la circonstance ont été retrouvés avec quelques colis de faux médicaments. Au total, les produits illicites retrouvés composés essentiellement de PARACETAMOL, de GEBEDOL et des flacons de sirop, ont été évalués à une (01) tonne et deux (02) kilogrammes », a précisé la Direction générale de la Police républicaine sur son site d’information.

Trois (03) individus suspectés ont été interpellés. Lors de l’interrogatoire, les prévenus ont fait savoir à la police que le propriétaire des produits pharmaceutiques contrefaits se trouverait hors du territoire national.

20 novembre 2024