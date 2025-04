Peut-on faire l’amour pendant les règles ?

Il est parfaitement possible de faire l’amour pendant les règles. Il n’y a aucune contre-indication. En revanche, les personnes qui n’aiment pas a priori le contact avec le sang, ne doivent pas se forcer. Il suffit d’attendre quelques jours. Que faut-il savoir de plus sur les relations sexuelles pendant les règles ?

L’amour pendant les règles : aucune contre-indication

L’origine des saignements est la muqueuse utérine et non le vagin. Aussi, lors de la pénétration, le pénis n’entre pas en contact avec cette zone. Il n’y a aucun risque d’accentuer les saignements ou d’irriter la muqueuse utérine.

Même s’il n’y a pas de contre-indication médicale, les saignements peuvent rebuter certains hommes et certaines femmes. Il suffit de s’abstenir pendant ces quelques jours. Inutile de se forcer.

Les règles modifient-elles le désir sexuel féminin ?

Durant cette période du cycle, la libido est augmentée chez certaines femmes. Elles éprouvent donc plus de désir, motivant les rapports sexuels pendant les règles. Si le partenaire n’est pas gêné, autant en profiter.

A noter que sous pilule, la libido diminue parfois. C’est ainsi que le désir peut augmenter assez soudainement pendant la période d’arrêt de la pilule, soit pendant les règles.

Est-on complètement à l’abri d’une grossesse ?

Eh bien non. Dans certaines situations, les règles ne mettent pas à l’abri d’une grossesse : il suffit par exemple que l’ovulation survienne plus tôt et que les règles durent plus longtemps que d’habitude. Une femme étant fertile plusieurs jours avant l’ovulation, une grossesse est possible avec un rapport sexuel pendant les règles.

Le risque d’infection sexuellement transmissible est accru

La présence de sang augmente le risque de transmission des infections. C’est pourquoi faire l’amour pendant les règles accroît le risque d’infections sexuellement transmissibles. En conclusion, le port du préservatif s’impose !

Enfin, pour les couples très gênés par la présence des saignements, sachez qu’en période particulière (retrouvailles, vacances, week-end...), on peut utiliser la contraception pour décaler ses règles, voire les supprimer pendant 2 mois consécutifs par exemple. Parlez-en à votre gynécologue pour voir ce qui est le mieux pour vous.

