Patrice Talon sur quelques chantiers de Cotonou

Le président de la République, Son Excellence Patrice Talon a effectué une visite samedi 11 janvier 2020 sur quelques chantiers d’Asphaltage de la ville de Cotonou.

Première étape de la sortie du chef de l’Etat, le tronçon carrefour La Roche - Ministère de la santé à Akpakpa. A ce niveau, il s’est enquis de l’effectivité des instructions qu’il a données il y a quelques jours pour que soit dégagé le parking gros-porteurs installé par une entreprise privée sur cette voie.

Le chef de l’État a eu quelques échanges avec certains riverains de la zone.

Patrice Talon s’est ensuite rendu dans la zone derrière le stade René Pleven, non loin du Centre Paraïzo.

Le constat fait à ce niveau est qu’un citoyen a transformé la rue en un garage mécanique. De façon courtoise, le président s’est rapproché de l’intéressé pour des échanges au cours desquels il a invité le citoyen à libérer la rue pour faciliter la circulation, et maintenir la propreté dans la zone.

Après les échanges avec le président de la République, l’intéressé a reconnu que son acte pouvait constituer un blocage aux travaux d’aménagement sur le terrain. Il a aussitôt pris l’engagement de transférer ses camions qui encombrent la rue dans la journée.

Le compatriote a par ailleurs a remercié le chef de l’Etat et son gouvernement pour toutes les actions d’amélioration du cadre de vie dans la ville de Cotonou, et qui doivent selon lui, être soutenues par les populations.

« Le temps où il n’y a pas d’ordre, de règle est révolu », a martelé le chef de l’Etat.

Le président Talon était accompagné pour la circonstance, du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, et du préfet du Littoral, Jean-Claude Codjia.

11 janvier 2020