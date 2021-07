Patrice Talon reçoit les lettres de créances de 4 nouveaux ambassadeurs

Le chef de l’Etat, Patrice Talon a reçu jeudi 22 juillet 2021, les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin.

De nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin entrent officiellement en fonction. Il s’agit de : S.E.Mme Régina Célia de Oliveira Bittencourt Ambassadeur agréé de la République fédérative du Brésil ; S.E.Mme Robina Patricia Marks, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Afrique du Sud ; S.E.Mme Aisa Kirabo Kacyira Ambassadeur de la République du Rwanda et Mgr Mark Gérard Miles nouveau Nonce Apostolique du Vatican. Patrice Taon a échangé avec chacun des nouveaux Ambassadeurs et leurs différentes délégations.

