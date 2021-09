Le chef de l’Etat Patrice Talon reçoit Boni Yayi ce mercredi 22 septembre 2021 au Palais de la Marina.

Patrice Talon en tête à tête avec l’ex-président Boni Yayi. La rencontre est annoncée pour ce mercredi à la présidence de la République. Rien n’a encore filtré sur le sujet de la rencontre. La dernière rencontre des deux personnalités pour une réconciliation date du 18 avril 2016 à Abidjan. Lors de sa tournée de pré-campagne, Patrice Talon a fait part de sa volonté de se réconcilier avec son prédécesseur.

« Qui ne sait pas que le président Boni Yayi et moi nous sommes comme petit frère et grand frère ? Ce qui est arrivé a fait que nous avons perdu ce lien complice. Ma prière est que cela puisse être vraiment du passé. Je voudrais vous confier cette mission à vous les têtes couronnées, les sages de Parakou pour qu’on nous revoit ensemble le plus tôt possible. », avait-il déclaré.

