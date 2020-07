Patrice Talon présente ses condoléances au peuple ivoirien

Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé ce mercredi 8 juillet, à Abidjan. Le Président de la République Patrice Talon a présenté ce jeudi 09 juillet 2020 ses condoléances à sa famille et au peuple ivoirien à travers un message publié sur sa page facebook.

« C’est avec consternation que j’ai appris le décès du Premier Ministre de la Côte d’Ivoire, Monsieur Amadou Gon Coulibaly », a notifié le Chef de l’Etat.

Dans son message, Patrice Talon souligne que le premier ministre Amadou Gon Coulibaly était un homme de grande qualité, au grand cœur, un serviteur chevronné de l’Etat, un exemple de loyauté et de compétence. « Il était aussi un homme fidèle en amitié », a-t-il affirmé.

Pour le chef de l’Etat, la Côte d’Ivoire a perdu un digne et valeureux fils et le Président Ouattara, un compagnon fidèle et dévoué.

A titre personnel, notifie le président béninois je perds un grand ami car Amadou Gon Coulibaly était un ami dont le soutien et la sollicitude ne m’ont jamais fait défaut.

Il présente à sa famille, au peuple ivoirien et à son aîné le Président Alassane Ouattara, au nom du Gouvernement, au nom du peuple béninois et en son propre nom, ses sincères condoléances.

« À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois », a conclu Patrice Talon.

