Patrice Talon invite au respect strict des mesures

Le président de la République s’est adressé ce dimanche 29 mars 2020 à la Nation béninoise. Son Excellence Patrice Talon s’est prononcé sur la pandémie du coronavirus au Bénin et invite chaque citoyen au respect strict des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Selon le Chef de l’Etat la situation sanitaire liée au coronavirus est très préoccupante.

‹‹ Si mes compatriotes n’ont pas encore eu l’occasion de m’entendre en personne, c’est bien parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute », a-t-il déclaré.

Patrice Talon qui s’y est personnellement impliqué a pris le temps d’analyser, d’apprécier les impacts sanitaires, financiers, économiques et sociaux, les projections à court et moyen terme.

Le président de la République et son gouvernement ont pris une série de mesures visant à limiter la propagation du coronavirus.

Dès le lundi 30 mars 2020, et ce jusqu’au dimanche 12 avril 2020 à minuit, un dispositif de cordon sanitaire sera mis en place autour des communes les plus exposées aux foyers de l’épidémie à savoir : Cotonou, Abomey-Calavi, Allada, Ouidah, Tori, Zè, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété et Adjarra.

Le président de la République invite chaque Béninois au respect strict des mesures relatives au cordon sanitaire et à suivre rigoureusement les règles d’hygiène.

‹‹ Cela nécessitera beaucoup de sacrifices, d’énormes sacrifices pour certains mais à la fin chacun sera fier d’avoir joué sa partition››, a-t-il affirmé.

Patrice Talon croit que le Bénin qui est une grande Nation peut éliminer le coronavirus sans grands dégats.

‹‹ Ma conviction pour après demain est que nous allons gagner et nous allons continuer notre marche vers le développement››, déclare Patrice Talon.

Pour le Chef de l’Eat, chacun de nous doit faire ce qu’il faut et en donner l’exemple.

A.A.A

29 mars 2020 par