Patrice Talon invite au respect des consignes sanitaires

Le port du masque est obligatoire depuis ce mercredi 8 avril 2020 dans les douze communes du cordon sanitaire. Par un message publié sur sa page facebook, le président Patrice Talon invite les citoyens à s’adapter à la situation actuelle et à limiter les déplacements.

Le port de masque est une mesure de prévention qui « vise à nous protéger au mieux de la contamination et de la propagation du Covid-19 ».

« Je sais que le changement d’habitude induit par le coronavirus depuis quelques semaines, n’est pas évident pour chacun de nous. Cependant, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles », a écrit le président Patrice Talon sur sa page Facebook.

Le Chef de l’Etat invite chaque Béninois à suivre rigoureusement les consignes sanitaires et sécuritaires officielles et à ne sortir que si nécessaire. « Ensemble mobilisons-nous pour freiner le coronavirus (Covid-19) », a-t-il exhorté.

A.A.A

9 avril 2020 par