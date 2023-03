Patrice Anato lance un incubateur de projets d’entrepreneuriat féminin baptisé ‘Sésame’

Patrice Anato, ancien député à l’Assemblée nationale française de 2017 à 2022, membre du parti Renaissance du président Emmanuel Macron, n’oublie pas ses racines togolaises. Ses séjours à Lomé sont fréquents.

Il est aujourd’hui de retour au Togo pour lancer un nouveau projet baptisé ‘Sésame’. Un incubateur de projets d’entrepreneuriat féminin.

‘La vocation de Sésame est d’amener à l’excellence les initiatives portées par les jeunes femmes du Togo’, explique Patrice Anato dans l’entretien qui suit.

Republicoftogo.com : Quelle est la vocation de cette structure lancée au Togo ?

Patrice Anato : Sésame est à la fois un incubateur et accélérateur de projets d’entrepreneuriat féminin. C’est une initiative associative à but non lucratif et portée par le secteur privé, destinée à la jeunesse.

Sésame s’est entouré de plusieurs partenaires privés africains et européens, et a également le soutien des pouvoirs publics togolais. L’incitation et l’encouragement des projets d’entreprenariat est l’un des axes du Programme national de développement de l’État.

L’initiative se développera aussi dans d’autres pays africains dans les années à venir car notre motivation c’est l’émergence d’une communauté d’entrepreneures africaines championnes dans leurs domaines d’activités.

Republicoftogo.com : Il existe déjà des incubateurs et des programmes pour les femmes. Quelle est la particularité de Sésame ?

Patrice Anato : Sésame est une initiative née d’un constat largement partagé. En Afrique, cela n’est plus à démontrer, les femmes sont généralement plus en difficultés. Au même moment, ce sont elles le coeur de grand nombre de foyers grâce à leurs petits commerces. Malheureusement, elles demeurent souvent dans l’informel et manquent de structuration pour faire grandir leurs business et devenir de vraies cheffes d’entreprises.

La vocation de Sésame est d’amener à l’excellence les initiatives portées par les jeunes femmes du Togo, leur ouvrir le champ des possibles. C’est un moyen de promouvoir l’égalité des chances pour que les jeunes femmes africaines deviennent des entrepreneures de talent et réalisatrices de performances économiques.

En plus de l’accompagnement individualisé et personnalisé qui sera fait pour chaque projet retenu, les entrepreneures accueillies chez Sésame bénéficieront des avantages d’un réseau international en Europe et en Afrique. Elles pourront intégrer les normes et standards internationaux pour aller sur des marchés étrangers, et devenir des acteurs économiques de premier plan au Togo.

Sésame veut permettre aux jeunes femmes qui ont des projets d’entreprenariat dans l’agrobusiness, le numérique ou dans l’économie sociale et solidaire, de bénéficier d’un accompagnement 360° avec des experts de l’entreprise, des personnes qualifiées et des modèles de réussite afin de réaliser leur rêve.

L’entreprenariat n’est pas une chose facile. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. C’est pour cette raison que Sésame veut mettre à leur disposition les outils adéquats pour y arriver.

Republicoftogo.com : Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce projet ?

Patrice Anato : Du 14 novembre au 24 décembre, sur le site internet dédié, les candidates à l’accompagnement peuvent déposer leur candidature en ligne en répondant au questionnaire. Le site est assez soft et le formulaire d’inscription des candidates est simplifié et très accessible.

Un jury de sélection se réunira après la clôture des dépôts de candidatures pour sélectionner entre 14 et 18 projets qui bénéficieront d’un accompagnement de 6 à 12 mois selon la nature et les besoins du projet.

Nous disposerons d’un bureau à Lomé à partir du 26 janvier prochain. D’ici là, tout le processus s’effectue en ligne.

