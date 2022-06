Passionnés de véhicules de luxe en parade sur l’axe Cotonou-Lomé

La première édition du " Django Rally " a pris départ de l’hôtel Novotel à Cotonou ce samedi 25 juin 2022.

C’est parti pour vingt quatre heures de parade des voitures d’exception sur le corridor Cotonou-Lomé.

« Aujourd’hui, c’est le jour J, on est très content et tous ces véhicules vous allez voir en démonstration de Cotonou jusqu’à Lomé », a indiqué Francis Agbado CEO du groupe IOKA et promoteur de Django Rally, samedi 25 juin 2022, au lancement de la compétition.

Les véhicules ont démarré de l’hôtel Novotel à Cotonou dans la matinée pour un parcours de plaisir et de découverte des localités sur l’axe Cotonou-Lomé avec escale à Aného.

Le promoteur de la parade souhaite que les participants fassent du Networking entre eux.

Django Rally rassemble autour d’un objectif touristique et festif, selon la directrice de Phoenix.

Mariam Badirou, une passionnée de voitures a dit toute sa joie de prendre la route. « Des événements comme ça, il n’y a en pas beaucoup. (...). C’est la fête des passionnés », a confié Yékini Aziz Mohamed, un participant.

L’édition de lancement du Django Rally se déroule en une journée sur l’axe Cotonou-Lomé mais les promoteurs ambitionnent dès 2023 de faire découvrir d’autres localités aux passionnés de véhicules d’exception.

« L’idée est que chaque année le circuit puisse changer, ça peut être ici en Afrique de l’Ouest, du Nord ou en Afrique de l’Est », a ajouté le promoteur du Django Rally.

La parade se déroulera sur un trajet de 280 km pour une durée de 5h21. Elle a démarré par un petit déjeuner à l’hôtel Novotel de Cotonou. Une pause déjeuner est prévue au restaurant Miadjoe avec des animations et du networking. La deuxième étape de la parade partira d’Aneho en direction de Lomé en prenant la voie de contournement (entièrement bitumée) passant par Tsévié pour une arrivée triomphale sur le boulevard du 13 Janvier en face d’IOKA Hotel & Suites.

Django Rally est organisé par IOKA, groupe immobilier présent également dans les activités hôtelières et de lifestyle.

M. M.

26 juin 2022 par ,