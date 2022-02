Pass vaccinal et réservation préalable non obligatoires

L’accès à l’exposition des 26 œuvres reprises à la France et des 102 œuvres contemporaines qui démarre, ce dimanche 20 février 2022, à la Présidence de la République est non seulement libre et gratuit mais aussi non conditionné à la présentation de certificats Covid-19 (Carnet de vaccination, preuve de test PCR) et à une réservation préalable en ligne. Ces précisions ont été données, vendredi 18 février 2022, par le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, lors d’une séance d’échanges avec les médias en ligne le vendredi 18 février 2022.

Bien que l’événement se déroule dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, le pass vaccinal ne sera pas exigé aux visiteurs à l’exposition ‘’Art du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation’’, qui se tient du dimanche 20 février au 22 mai 2022 au Palais de la Marina (Présidence de la République). Selon le porte-parole du gouvernement, le 18 février 2022, la tendance baissière des cas de contamination au coronavirus dans le monde en général et au Bénin en particulier, justifierait cette mesure du gouvernement. Du point de la situation pandémique fait au gouvernement lundi dernier par le ministre de la santé, on retient « qu’il y a un peu d’accalmie sur le front COVID à telle enseigne d’après les projections de notre Comité scientifique, c’est probablement entre avril et mai qu’on pourrait avoir un nouveau pic si la pandémie repartait de plus belle. Donc, en regardant ces données-là mais aussi en considérant qu’au regard des chiffres qui ont vraiment baissé (…) ça ne va pas être pertinent dans ce contexte-ci d’exiger le pass vaccinal de ceux qui veulent arriver ».

Le porte-parole du gouvernement rappelle tout de même que si une personne juge utile de se faire vacciner ou de vérifier son statut avant d’arriver sur les lieux, elle peut le faire.

« Deuxièmement, on a refusé que l’accès à l’exposition soit exclusivement lié à une inscription préalable en ligne sur une plateforme », a indiqué Wilfried Léandre Houngbédji.

Mesures barrières de mise…

Les mesures barrières seront respectées sur les lieux de l’exposition notamment la mise à disposition sur place de masques et de gel hydroalcoolique. Les dispositions seront prises également pour faire respecter la distanciation recommandée même cela n’est pas aisée en cas d’affluence de visiteurs. « (…) On est convaincu qu’à l’intérieur ça peut être compliqué de faire observer la distanciation surtout s’il y a du monde. Mais là aussi, il y a une jauge qui est instaurée donc ça va être régulé... On va voir peut-être s’il y a assez de gens dedans, on peut faire patienter ceux qui seraient en attente le temps que les autres sortent et que à leur tour, ils y arrivent », a expliqué le Secrétaire général adjoint du gouvernement.

M. M.

18 février 2022 par