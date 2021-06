Pascal Essou au cabinet de Joseph Djogbénou

Le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou a reçu ce vendredi 25 juin 2021, le nouveau médiateur de la République Pascal Essou.

« Cette visite est essentiellement celle de courtoisie et de prise de contact. Nous avons également abordé la question de la vie de nos institutions et de plusieurs autres sujets avec le président de la Cour constitutionnelle », a confié le président du Conseil économique et social à la presse.

Aussi, poursuit-il, « sommes-nous venus pour prendre ses conseils et ses appuis pour la réussite de notre mission et particulièrement celle du rétablissement de la paix, de la concorde et de l’unité nationale ». A en croire Pascal Essou, les échanges avec le président de la Cour ont été fructueux.

Nommé en conseil des ministres le 12 mai 2021, le médiateur de la République, Pascal Essou, effectue une visite de courtoisie chez les Présidents d’Institutions Républicaines.

A.A.A

25 juin 2021 par