Partenariats pour la mise en place de pôles en ophtalmologie et en cardiologie

Le gouvernement béninois a retenu ce mercredi 03 août 2022 en Conseil des ministres des partenaires pour la mise en place de pôles d’excellence en ophtalmologie, en cardiologie interventionnelle et en réadaptation cardiaque.

Selon le Conseil des ministres « les cas de pathologies ophtalmologiques et cardiologiques figurent parmi les principales causes des évacuations sanitaires vers l’étranger ». Pour leur prise en charge adéquate sur le territoire national, le Conseil a autorisé la mise en place de partenariats en attendant l’achèvement des travaux de l’hôpital de référence d’Abomey-Calavi. Le but est aussi de « disposer localement de ressources humaines éprouvées pour une offre de soins de haute qualité ».

Ces partenariats, informe le Conseil, favoriseront l’intégration des équipements modernes d’imagerie et de laser autant que la télémédecine dans les prestations. Les partenaires retenus, l’Hôpital Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild et Heart Consultants/Kofra MS. Ils accompagneront le ministère de la Santé pour la définition de stratégies cohérentes d’équipement correspondant aux besoins identifiés à travers le choix du matériel et son installation, son utilisation et sa maintenance, la mise en place d’un dispositif de télémédecine de même que pour le renforcement des compétences des ressources humaines.

A.A.A

3 août 2022 par