Paris sur le patinage artistique : analyse dans les conditions d’une saison courte et offres de bookmakers

La variété des sports permet à chacun de choisir sa discipline préférée. Nous aimons le football pour sa beauté, son spectacle et son drame. Le grand tennis fascine par les compétences individuelles.

Et il y a des paris sportifs en Afrique qui prétendent être reconnus comme un véritable art — le patinage artistique reçoit un tel titre.

Les mouvements fascinants des patineurs artistiques rassemblent des stades et des millions de spectateurs près des écrans de télévision, et des athlètes célèbres deviennent de véritables idoles dans de nombreux pays.

Qu’en est-il des tarifs ? Il est difficile pour un débutant de faire le lien entre la beauté du patinage artistique et le pragmatisme des paris sportifs, mais les cappers aiment alimenter leur intérêt avec des investissements monétaires.

Particularités des paris sur le patinage artistique

Les débutants dans le monde des paris sur le patinage artistique devraient apprendre les spécificités de ce sport, qui a une histoire de plus de cent ans. Au-delà du hockey, le patinage artistique est le sport d’hiver le plus populaire.

Dès la petite enfance, les patineurs artistiques maîtrisent les techniques les plus difficiles afin de ravir le public avec des virages difficiles, des cascades de sauts, des combinaisons de pas et d’autres éléments virtuoses.

Le programme de compétition de patinage artistique comprend des épreuves individuelles féminines et masculines, des couples, de la danse sportive et des performances de groupe. Dans chaque type de compétition, un programme court et un programme arbitraire sont distingués.

Types de paris sur le patinage artistique

Parmi les principaux types de paris sur le patinage artistique, les bookmakers proposent les résultats suivants :

Pariez sur la victoire du concours

Les patineurs artistiques reçoivent des points de crédit pour leurs performances, qui sont additionnés en fonction des résultats de deux performances. La somme finale des points détermine la place du patineur artistique ou de la paire dans le tableau. Le capsuleur est invité à déterminer le patineur ou la paire qui remportera la compétition.

Un pari sur une place de prix

Le capsuleur choisit un patineur ou une paire qui devrait figurer parmi les trois premiers à la fin du tournoi. Faites attention aux conditions des bookmakers, car parfois le parieur choisit des patineurs qui devraient prendre une place dans le top 5 ou le top 10.

Pariez sur le total des points

Les bookmakers indiquent le nombre de points de chaque patineur ou paire, et le parieur prédit si le résultat sera dépassé. Pour prédire le total des points, le capsuleur étudie les statistiques détaillées des compétitions précédentes.

Un pari sur les résultats d’un programme court ou arbitraire

Les parieurs choisissent le gagnant d’un programme court ou aléatoire.

Comment parier sur le patinage artistique ?

Pour que les pronostics soient efficaces, il est recommandé aux cappers de prendre en compte les caractéristiques suivantes des paris sur le patinage artistique :

Les favoris du tournoi travaillent avec le même entraîneur depuis longtemps, de sorte que l’athlète est relativement stable et affiche régulièrement des résultats élevés. Des résultats imprévisibles sont possibles en cas de changement d’entraîneur.

Les relations dans un couple. Le facteur est important pour la compétition en double et le capsuleur doit garder un œil sur l’actualité.

Par exemple, s’il est devenu connu du conflit entre les participants, il ne faut pas s’attendre à des résultats élevés. D’autre part, le renforcement des relations (par exemple, un partenariat se transforme en amour) peut être un puissant élan d’amélioration

N’ignorez pas le facteur du lieu de la compétition. La glace à domicile est une motivation supplémentaire pour un patineur qui veut montrer le meilleur résultat dans ses murs natals.

Le facteur arbitre. Malheureusement, dans l’évaluation du patinage artistique, il y a un facteur d’impartialité du jugement. Les conflits entre pays donnent souvent lieu à des évaluations biaisées.

Questions et réponses

Quels paris sont acceptés pour le patinage artistique ?

Les types de paris suivants sur le patinage artistique sont attribués :

Pari à long terme sur le vainqueur ;

Pariez sur le prix trois ;

Le nombre de points basé sur les résultats de deux jours de compétition ;

Victoire dans tout type de programme.

Est-il possible de parier sur le total dans les paris patinage artistique ?

Oui, en patinage artistique, le total n’est pas différent de tout autre sport, ici vous devez également deviner si les participants marqueront plus de points.

Où sont acceptés les paris sur le patinage artistique ?

La plupart des cabinets juridiques acceptent les paris sur le patinage artistique. Mais comme la discipline n’est pas particulièrement populaire auprès des parieurs, les bookmakers acceptant les paris sur le patinage artistique l’excluent hors saison.

26 janvier 2023 par