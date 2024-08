"Pardon", Yarigo s’excuse après son élimination

Le Bénin n’ira pas plus loin dans les JO Paris 2024 suite à l’élimination de Noélie Yarigo ce dimanche en demi finale du 800m. Dans un message, la Guéparde de la Pendjari s’est excusée.

Terminant la demi-finale du 800m à la 8e place avec un chrono de 2:01.35, Noélie Yarigo sort des Jeux Olympiques de Paris sans médaille. Une désillusion pour le peuple béninois qui a quand même misé sur Noélie. L’athlète béninoise a tenu quand même s’excuser de n’avoir pu se hisser en finale. Elle l’a fait à travers un message sur sa page Facebook.

"Par où commencer ?

Pardon de vous avoir fait rêver et merci à tous mes guépards et Amazones qui m’ont soutenu jusqu’à cette demi finale.

Aujourd’hui s’achève mes 3ème jeux olympiques, et je suis fière du chemin parcouru avec plaisir et détermination. J’ai couru cette demi finale avec mes tripes, avec toute la hargne et la vaillance dont je disposais, malheureusement cela n’a pas suffit pour atteindre cette finale tant espérée. Papa merci de toujours me protéger j’ai encore quelques pages à écrire dans mon livre.

Guéparde de la pendjari.", a-t-elle écrit.

Le Bénin sort donc des JO Paris 2024 avec zéro médaille.

