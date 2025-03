PSG réalise l’exploit à Anfield et sort Liverpool en 8e de finale

Les 8es de finale retour de la Ligue des Champions ont démarré dans la soirée de ce mardi 11 mars 2025. Battu au Parc des princes, il y a une semaine, le PSG a fait fort à Anfield en se qualifiant après sa victoire au terme des tirs au but.



Dans un match très intense à Anfield, les Reds ont encaissé très vite le but d’ouverture signé Ousmane Dembélé (12e). 0-1, le cumul était donc de 1 but partout entre le PSG et Liverpool. Un score resté tel jusqu’au terme du temps de jeu réglementaire. Après les prolongations, c’est Paris qui a pris le meilleur lors des tirs au but. Ceci, grâce à deux arrêts de Donnarumma. (1-1 ap, 1-4 tab). Le PSG est ainsi qualifié sortant l’une des meilleures équipes européennes cette saison.

De son côté, le FC Barcelone s’est facilement qualifié en début de soirée. Après une victoire de 0-1 à l’aller, les Catalans ont corrigé le Benfica 3-1 à domicile (4-1 au cumul).

Les résultats de ce mardi en Ligue des Champions :

Bayer Leverkusen vs Bayern, 0-2 (0-5 au cumul)

FC Barcelone vs Benfica, 3-1 (4-1 au cumul)

Inter Milan vs Feyenoord 2-1 (4-1 au cumul)

Liverpool vs PSG 0-1 (1-1 ap, 1-4 tab)

J.S

12 mars 2025 par ,