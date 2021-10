Oxford Business Group et HEC Paris publient un rapport

Une version française du rapport « Private Equity & Venture Capital in Africa - Covid-19 Response Report » produite par Oxford Business Group (OBG) en collaboration avec l’African Private Equity and Venture Capital Association (AVCA), a été publiée ce mercredi 27 octobre 2021. Cette publication, fruit d’un partenariat entre OBG et HEC Paris, présente des données essentielles ainsi que des infographies relatives aux tendances actuelles et futures en matière de capital-investissement et capital-risque.

Private Equity & Venture Capital in Africa - Covid-19 Response Report » retrace l’évolution du capital-investissement dans la région, de ses débuts entre les mains d’institutions de financement du développement jusqu’à l’arrivée d’investisseurs institutionnels mondiaux et la création de fonds axés sur l’Afrique.

Le rapport s’intéresse aussi aux évolutions géographiques et analyse l’expansion et les tendances en matière de capital-investissement en Afrique, par région. Il détaille l’attractivité continue des marchés établis en Afrique (Afrique du Sud, Nigeria, Kenya, Égypte, Maroc et Ghana), tout en explorant les possibilités d’investissement dans d’autres espaces, à l’issue de la crise de la Covid-19. Les conclusions essentielles des principales publications de l’AVCA y figurent également.

« En cette période d’incertitude et de préoccupations mondiales en matière de santé et de sécurité publiques, les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds opérant en Afrique ont fourni un soutien et des liquidités supplémentaires aux entreprises bénéficiaires afin de permettre la poursuite des opérations et des échanges, protégeant ainsi les emplois et les moyens de subsistance. Pour certains, c’est une période difficile ; pour d’autres, c’est une période d’opportunités multiples ; mais pour tous, c’est une période de changement et de transformation », a déclaré Abi Mustapha-Muduakor, CEO de l’AVCA.

Selon Karine Loehman, Directrice générale d’OBG pour l’Afrique, un accroissement des capitaux privés allié à des efforts de diversification dans toute l’Afrique devrait stimuler davantage l’intérêt des investisseurs pour la région. « Les premiers signes émanant de cette pandémie indiquent que l’Afrique reste une destination attrayante en matière d’investissements », a-t-elle ajouté. Pour Karine Loehman, étant donné que la pandémie a creusé les écarts de financement de plusieurs gouvernements, de nouvelles mesures favorables aux investisseurs pourraient également être introduites sur un certain nombre de marchés, y compris des initiatives liées aux réglementations régissant les capitaux privés.

Le rapport s’inscrit dans une série de publications sectorielles sur mesure produites actuellement par OBG, en collaboration avec des institutions représentatives de leur secteur. D’autres supports de recherche pertinents et indispensables, dont divers articles et entretiens sur l’évaluation de l’impact économique du Covid-19 par pays, sont également disponibles.

À propos d’HEC Paris

Créée en 1881, HEC Paris est une Business School leader en Europe dont l’ambition est d’avoir un impact positif sur le business et la société grâce à sa triple approche « Think, Teach, Act », et de contribuer ainsi à un monde plus inclusif, plus durable et plus prospère. Avec 160 professeurs chercheurs venus du monde entier qui produisent et enseignent un savoir unique à plus de 4500 étudiants issus de 110 pays, le campus d’HEC Paris s’affirme comme un véritable laboratoire d’innovation et d’échange, ouvert sur la diversité du monde et de ses enjeux.

Inspiré par ses 5 valeurs fondatrices - Excellence, Curiosité, Esprit entrepreneurial, Diversité et Responsabilité - HEC Paris propose une gamme complète de formations aux décideurs de demain : programme Grande Ecole, Mastères Spécialisés, MSc, Summer School, MBA, Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, Doctorat ainsi qu’une large gamme de programmes pour cadres et dirigeants.

À propos d’Oxford Business Group

Oxford Business Group (OBG) est un cabinet d’intelligence économique et de conseil présent dans plus de 30 pays couvrant l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et les Amériques. La firme est reconnue mondialement comme une source fiable d’information stratégique sur les marchés ayant démontré un taux de croissance parmi les plus rapides au monde, appelés The Yellow Slice, en référence aux couleurs corporative d’OBG.

À travers sa gamme de produits – veille économique : Economic News & Views, sondages : OBG CEO Surveys ; événements et conférences ; interviews exclusives en format vidéo : Global Platform, publications annuelles : The Report – et sa division conseil : Advisory, OBG développe des analyses exhaustives et précises de l’évolution macroéconomique et sectorielle afin d’aiguiller les décisions commerciales et d’investissement.

OBG diffuse ses produits d’intelligence économique via différentes plateformes, incluant ses 6 millions d’abonnés directs, ainsi que ceux de Dow Jones Factiva, Bloomberg Professional Services, Eikon de Refinitiv (anciennement Thomson Reuters), et plusieurs autres.

