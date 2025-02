Ouverture du Prix Zayed pour le Développement Durable

Mis en œuvre par les Emirats arabes unis, le Prix Zayed pour le développement durable, une entité du portefeuille de Erth Zayed Philanthropies, qui a déjà eu un impact positif sur 407 millions de personnes à travers le monde, est officiellement ouvert aux candidatures pour son cycle 2026.

Actif depuis 17 ans en faveur de l’autonomisation de communautés vulnérables, le Prix invite en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), les organisations à but non lucratif et les collèges et lycées à soumettre leurs candidatures dans six catégories distinctes : Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action climatique et Collèges du monde.

En 2024, le Prix a reçu 5 980 candidatures de 156 pays, reflétant un engagement international croissant en faveur du développement durable. Alors que le cycle de candidature 2026 débute, le Prix veut tirer parti et saisir l’opportunité que présente la convergence entre innovation technologique, ingéniosité humaine et vision stratégique, le Nexus of Next, pour accélérer le progrès dans le monde entier.

Commentant le lancement, Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l’Industrie et des Technologies Avancées des Émirats arabes unis et Directeur Général du Prix Zayed pour le développement durable a déclaré : « Le Prix Zayed pour le développement durable honore la vision de Cheikh Zayed pour faire avancer le développement durable et l’action humanitaire. En soutenant des projets qui utilisent les nouvelles technologies pour améliorer la vie quotidienne et la prospérité des communautés locales, le Prix donne à l’humain une place centrale, et illustre le rôle du « Nexus of Next » dans l’accélération de la croissance socio-économique à l’échelle du monde entier. »

Le Prix offre une récompense d’1 million de dollars au lauréat de chaque catégorie. Dans la catégorie Collèges du monde, elle-même divisée en six régions du monde, chaque école peut désormais prétendre à un maximum de 150 000 dollars pour développer son projet. Ce financement a déjà permis des progrès tangibles et amélioré les conditions de vie dans les zones vulnérables du monde entier, de l’élargissement de l’accès aux soins de santé en Asie du Sud-Est à la réduction de la pauvreté alimentaire en Afrique subsaharienne.

Les lauréats les plus récents du Prix Zayed pour le développement durable ont été récompensés lors d’une cérémonie de remise des prix à Abou Dhabi en présence de Son Excellence Cheikh Mohamed bin Zayed, président des Émirats arabes unis, aux côtés de 11 chefs d’État et de plusieurs ministres et chefs d’entreprise. Ces invités de marque ont pu constater la promesse et l’impact de chaque lauréat, ainsi que l’engagement ferme des Émirats arabes unis à fournir une plateforme pour que de telles solutions se développent.

Pour le cycle 2026, les candidats des catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau et Action climatique doivent montrer en quoi leur solution améliore l’accès aux services essentiels dans leurs communautés et qu’ils peuvent mettre en œuvre une vision à long terme pour de meilleures conditions de vie et de travail. Pour la catégorie Collèges du monde, les projets doivent être menés par des étudiants et doivent démontrer des approches innovantes pour relever les défis du développement durable.

Pour encourager un plus large éventail d’organisations et d’écoles secondaires à participer, le Prix accepte les candidatures dans plusieurs langues, dont l’arabe, le chinois, l’anglais, le français, le russe, l’espagnol et le portugais.

L’évaluation de chaque candidature requiert un processus rigoureux en trois étapes. Tout d’abord, une vérification diligente est effectuée sur toutes les candidatures afin de s’assurer qu’elles répondent aux critères d’évaluation du Prix, à savoir impact, innovation et inspiration. Les candidatures éligibles sont ensuite évaluées par un comité de sélection par catégorie, composé d’experts internationaux indépendants. Il en sort une liste de finalistes, qui est envoyée au jury du prix qui élit, à l’unanimité, les lauréats des six catégories.

Les lauréats du Prix Zayed pour le développement durable seront annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix fin 2026.

À propos du Prix Zayed pour le développement durable

Le Prix Zayed pour le développement durable, une entité du portefeuille de Erth Zayed Philanthropies, récompense des initiatives novatrices qui répondent aux défis du monde d’aujourd’hui. En hommage à l’héritage et à la vision du père fondateur des Émirats arabes unis, le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, le prix vise à promouvoir le développement durable dans le monde entier.

Chaque année, à travers ses catégories Santé, Alimentation, Énergie, Eau, Action Climatique et Collèges du monde, le prix récompense ceux qui s’engagent à apporter des solutions innovantes et concrètes aux besoins les plus urgents de notre planète. Grâce à ses 117 lauréats, en 17 ans, le prix a eu un impact positif sur 407 millions de personnes à travers le monde, amplifiant l’impact d’innovations qui aident à tracer un avenir durable pour tous.

11 février 2025 par ,