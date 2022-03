Ouverture des candidatures pour la participation au concours Africa’s Business Heroes

Les candidatures sont ouvertes en Français et en Anglais pour la quatrième édition du concours Africa’s Business Heroes. ABH offre chaque année à 10 entrepreneurs exceptionnels des quatre coins de l’Afrique une part de la cagnotte totale s’élevant à 1,5 million de dollars. La troisième saison de la série télévisée ABH suivant le parcours des 10 héros de l’édition 2021 du concours sera diffusée en avant-première sur la chaîne CNBC Africa, le 25 mars prochain, à 18 h UTC+2, puis sur StarTimes, DSTV et VoxAfrica, ainsi que sur un certain nombre de chaînes locale en Afrique.

Le concours « Africa’s Business Heroes », l’un des programmes philanthropiques phares de la Fondation Jack Ma mettant sous les feux des projecteurs et célébrant les talents entrepreneuriaux africains, a annoncé ce vendredi 25 mars 2022 l’ouverture des candidatures pour sa quatrième édition annuelle.

Les entrepreneurs des 54 pays africains, quel que soit leur secteur, âge ou sexe, peuvent désormais déposer leur candidature, en anglais ou en français, pour avoir une chance de figurer parmi les 10 finalistes. Le slogan officiel du concours, « l’heure de l’Afrique a sonné », est un audacieux appel à l’action à tous les talentueux entrepreneurs africains qui remettent en question les stéréotypes associés à « l’heure africaine »-créant un impact à l’échelle locale et bâtissant un avenir meilleur et plus inclusif à travers leurs entreprises.

Lors de la grande finale qui aura lieu plus tard cette année, les 10 finalistes monteront sur scène pour présenter leurs entreprises devant un panel de grands noms du monde des affaires, et tenter de gagner leur part de la cagnotte allouée au concours et s’élevant à 1,5 million de dollars. Leur parcours jusqu’à la grande finale les verra également échanger avec une communauté de dirigeants et d’innovateurs internationaux, d’experts industriels, d’investisseurs et d’accélérateurs, et avoir accès à des camps d’entraînement et des sessions de formation pluridisciplinaires afin de les aider à faire passer leurs entreprises au niveau supérieur.

Aujourd’hui débutera également la diffusion de la série télévisée de 3 épisodes retraçant les événements de l’édition 2021 du concours ABH. La série nous propose de suivre le parcours des 10 finalistes de l’édition 2021 jusqu’à la grande finale du concours. Elle vise à offrir aux téléspectateurs une Master class en entrepreneuriat, en leur permettant de suivre comment les meilleurs entrepreneurs du continent ont préparé leur présentation finale et comment ils ont fait face aux questions difficiles que leur ont les grands noms du monde des affaires. Les épisodes ont été tournés dans 12 pays africains et seront diffusés en avant-première sur la chaîne CNBC Africa le 25 mars prochain, et aussi à travers le continent, sur les chaînes StarTimes, DSTV, VoxAfrica, ainsi qu’un certain nombre de chaînes locales, dont la télévision rwandaise. La série sera également disponible à une date ultérieure sur la chaîne YouTube officielle du concours ABH.

« J’étais plus que fier d’avoir remporté l’édition 2021 du concours ABH. J’espère que ma victoire inspirera beaucoup de personnes en Afrique et leur fera sentir qu’il leur est possible de faire la différence et d’avoir un impact. J’ai tellement appris tout au long du concours. Ces leçons en main j’espère poursuivre la croissance de PraxiLabs. Nous restons focalisés et déterminés à changer la manière dont l’Afrique enseigne et apprend les sciences, un labo virtuel à la fois », a confié Khadija Mohamed Elbedweihy, Fondatrice, Praxilabs.

Pour Zahra Baitie, Responsable des partenariats et des programmes, ABH, il est encourageant de voir l’entrepreneuriat en Afrique connaître cette forte trajectoire ascendante. « Mais il y a encore tant d’entrepreneurs dont les histoires inspirantes et les entreprises impactantes nécessitent un coup de projecteur et un soutien supplémentaire. C’est pourquoi le concours Africa’s Business Heroes encourage les entrepreneurs extraordinairement talentueux des 54 pays africains, quel que soit leur secteur, âge ou sexe, à déposer leur candidature en anglais ou en français pour avoir une chance de gagner une part de la cagnotte de 1,5 million de dollars alloués au concours et avoir accès à des offres de formation, de mentorat et plus encore. Nous voulons donner leur chance à ces entrepreneurs qui ne se contentent pas de créer des entreprises prospères, mais qui en plus gèrent ces entreprises soucieuses de leur mission qui génèrent de la croissance pour leurs communautés locales dans les quatre coins de l’Afrique. Si vous vous reconnaissez dans cette description, rejoignez le concours ABH dès aujourd’hui. L’heure de l’Afrique a sonné », a soutenu le Responsable des partenariats et des programmes.

Le concours ABH fait partie des engagements à long terme de la Fondation Jack Ma à soutenir et à favoriser un écosystème entrepreneurial africain inclusif et fort. Sur une période de 10 ans, ABH récompensera 100 entrepreneurs africains. Cette année, le concours ABH a changé son identité pour mieux refléter son éthique. Le nouveau Logo se focalise sur le concept du « héro », car ce sont bien ces héros qui sont le moteur du changement en Afrique. Les lignes interconnectées symbolisent cette connexité qui traduit l’objectif de créer une communauté d’entrepreneurs, d’investisseurs, de mentors, de formateurs et de prestataires de services commerciaux africains. Le Logo vise aussi à évoquer un certain dynamisme, qui renvoie à la nature inhérente du vrai entrepreneuriat et la propre volonté d’ABH d’innover. Enfin, le Logo incorpore des dessins géométriques à connotation africaine qui sont là pour rappeler notre orientation panafricaine et notre objectif de favoriser l’écosystème des entrepreneurs africains. ABH a également mis à jour le système de dépôt des candidatures en y ajoutant des tutoriels, à l’instar de vidéos et de conseils d’anciens héros, en le simplifiant et en ajoutant des éléments sympas et interactifs tels que des avatars, etc.

Le dépôt des candidatures sera ouvert en ligne jusqu’au 06 juin prochain. Les demi-finalistes seront annoncés au mois d’octobre et les 10 finalistes au mois de novembre. Pour postuler et pour plus d’informations à propos du concours ABH, merci de visiter https://africabusinessheroes.org/fr/register.

ABH a marqué l’ouverture officielle du dépôt des candidatures par l’organisation d’un événement spécial le 24 mars, en ligne, et dans 5 villes du continent-Kigali au Rwanda, Kinshasa en RDC, Le Caire en Égypte, Johannesburg en Afrique du Sud et Lagos au Nigéria. Plus de 1600 entrepreneurs de 63 pays et 23 secteurs se sont enregistrés pour participer aux différents événements de lancement.

Tout au long de l’année, ABH nouera des partenariats avec différentes organisations pour encourager les candidatures, soutenir les entrepreneurs africains et mettre en lumière leur travail inspirant. Parmi ces partenaires, citons le Forum des femmes africaines pour l’innovation et l’entrepreneuriat, l’Institut africain de Management (AMI), l’Université Ashesi Briter Bridges, le centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE), The Room-une initiative de l’African Leadership Group, RiseUp, VC4A et plus encore.

Dans le cadre des opportunités offertes aux finalistes du concours ABH, beaucoup de ces partenaires offriront des programmes de formation à nos finalistes afin de développer leurs activités. Par exemple, certains finalistes sélectionnés auront l’opportunité de participer au programme de développement du management offert par l’AMI. Ils pourront également participer au Programme de préparation à l’investissement, conçu et assuré par VC4A, accéder à l’espace « The Room » et d’autres avantages, sans oublier l’accès à des événements clés de l’entrepreneuriat sur le continent tels que le Sommet sudafricain pour l’innovation et le Sommet RiseUp.

Le concours « Africa’s Business Heroes » est l’initiative philanthropique phare introduit par la Fondation Jack Ma, visant à soutenir et à inspirer la prochaine génération d’entrepreneurs africains, tous secteurs confondus, et ceux qui bâtissent une économie plus durable et inclusive pour l’avenir du continent. Sur une période de 10 ans, ABH récompensera 100 entrepreneurs africains, leur offrant des dons financiers, des programmes de formation, et un soutien pour le développement d’un écosystème entrepreneurial. Chaque année, le concours et le programme télévisuel ABH mettront à l’honneur 10 finalistes qui se verront offrir l’occasion de raconter leur entreprise pour une chance de remporter une part de la cagnotte allouée au programme et s’élevant à 1,5 million de dollars. Le concours, créé par Jack Ma, fondateur du groupe Alibaba et de Fondation Jack Ma, a été décidé suite à la première visite de l’homme d’affaires en Afrique en 2017, après avoir été impressionné et enthousiasmé par la passion et le talent des jeunes entrepreneurs locaux qu’il avait rencontrés.

