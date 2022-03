Ouidah découvre les trésors royaux ce jeudi

Le palais de la Marina accueille une délégation de Ouidah, ce jeudi 10 mars 2022. Les ressortissants de la cité historique vont découvrir, comme plusieurs autres Béninois et étrangers, les trésors royaux restitués par la France, il y a quelques mois.

Des ressortissants de Ouidah à l’exposition ‘’Art du Bénin, d’hier à aujourd’hui, de la restitution à la révélation’’. Une occasion pour les fils et filles de la cité des ‘’Kpassè’’ de découvrir les œuvres de leurs ancêtres, et les productions artistiques de plasticiens contemporains béninois.

Les trésors royaux sont exposés au public depuis le 20 février dernier. Des milliers de Béninois et étrangers ont déjà fait le déplacement du palais de la Marina où sont exposées ces œuvres.

Ce mercredi, c’est la star internationale de football, Samuel Eto’o, qui a visité les œuvres royales.

