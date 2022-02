Orana instaure le prix annuel pour le Kilo d’oranges au Bénin

La société productrice et transformatrice d’oranges, Orana en concertation avec les acteurs de la filière orange, va restructurer la commercialisation de l’orange au Bénin. Après un partenariat scellé avec l’Union communale des coopératives des producteurs d’agrumes de Za-Kpota, Orana engage le processus de fixation du prix annuel pour le kilogramme d’oranges au Bénin. Une première au Bénin !

La réorganisation du commerce de l’orange au Bénin est imminente. Bientôt, grâce à Orana, il sera fixé avec le concours des acteurs intervenant dans la filière orange, le prix annuel du kilogramme d’oranges au Bénin. Ceci, en vue de la relance de l’Usine de transformation d’oranges de Za-Kpota. La révolution amorcée dans la transformation d’agrumes est en marche et Orana ambitionne de faire de l’orange l’une des deux premières commodités du Bénin à horizon 2027 soit dans les cinq prochaines années. A en croire Samuel Ahokpa, chargé des relations publiques de la société Orana, la fixation du prix du Kg d’oranges s’inscrit dans la vision globale d’œuvrer pour “zéro perte de production“. Toute chose qui devrait permettre, selon ce dernier, d’éviter des fluctuations et surtout permettre aux producteurs de savoir le rendu attendu à chaque saison et à Orana de planifier les prévisions pour son approvisionnement. Car, faut-il le préciser, avec le partenariat noué avec les producteurs d’oranges, Orana s’engage à acquérir la totalité de la production des producteurs d’oranges. Ceci vient ainsi solutionner l’épineuse question de gestion des pertes post-récoltes. Pour Samuel Ahokpa, la fixation du prix du kg d’oranges offrira davantage des facilités d’accès aux produits financiers et bancaires aux producteurs auprès des Institutions de Micro Finance et des Banques. Quant au mécanisme mis en place pour y parvenir, le Chargé des relations publiques d’Orana explique qu’une revue de la plateforme des producteurs a été lancée avec le recensement ciblé des producteurs ainsi que leurs superficies ou espaces de production. Toute chose qui débouchera sur des séances de concertation avec toutes les parties prenantes. Le prix annuel du kg d’oranges au titre de l’année 2022 est donc attendu sous peu. « Nous sommes en train de contribuer à instaurer un climat de confiance, sain et porteur au profit des parties prenantes » rassure Samuel Ahokpa. Il a, par ailleurs témoigné toute sa gratitude aux autorités béninoises pour leur appui constant à la relance de l’Usine de transformation d’oranges de Za-Kpota. Notons que le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Gaston Dossouhoui était sur le site, il y a quelques jours seulement. Au cours d’une séance de travail improvisée sur place sur le site de l’usine, le Ministre Dossouhoui a mis les producteurs d’agrumes venus nombreux à sa rencontre face à leur destin quant au partenariat qu’il souhaite sain et fructueux, en dehors de tout esprit mesquin et rétrograde, entre eux et la Société ORANA. L’autorité ministérielle n’a pas manqué de prodiguer de sages conseils aux producteurs afin que la vision du Gouvernement à travers la mise en exploitation de l’usine de ZAKPOTA par la Société ORANA se concrétise effectivement. Notons qu’outre la transformation des oranges en concentré, Orana entend produire du jus d’orange naturel et en faire la commercialisation pour vendre également la destination Bénin à travers son jus d’orange. Le gouvernement béninois accorde sa confiance à la Société Orana pour relancer l’Usine de transformation d’oranges de Za-Kpota, une usine qui n’a jamais fonctionné depuis son installation en 2013. Et comme il fallait s’y attendre, Orana s’est engagé avec des investissements conséquents destinés à la relance de l’usine de transformation d’oranges. Faut-il le préciser, Orana assure depuis quelques mois, la présidence de l’Association des Professionnels Transformateurs d’Agrumes du Bénin (AProTAB) et veut incarner une révolution dans la production et la transformation d’agrumes au Bénin.

