"On n’a pas les mêmes moyens comme les Super Eagles"

Suite à la lourde défaite des Guépards (3-0) à Uyo face au Nigéria ce samedi, Gernot Rohr s’est présenté en conférence de presse d’après match. Le sélectionneur du Bénin a justifié cette écrasante défaite.

Le Nigéria a bien eu le Bénin ce samedi. Défaits en juin dernier à Abidjan sur le score de 2 buts à 1 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, les Super Eagles ont écrasé les Guépards à domicile ce samedi. Le match s’inscrivait dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025.

Devant les journalistes après la défaite 3-0, Gernot Rohr mise sur la non disponibilité de grands moyens. "Ce qui n’a pas fonctionné, c’est qu’on n’a pas les mêmes moyens que cette équipe du Nigeria. Quand vous voyez l’effectif du Nigéria, c’est des joueurs de très haut niveau qui jouent dans leurs clubs. Et nous, on a des joueurs qui, malheureusement, ne jouent pas dans leurs clubs. On ne peut pas comparer les deux effectifs.", a déclaré le sélectionneur du onze national.

J.S

8 septembre 2024