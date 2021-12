Olivier Verdon crée bientôt une académie de football

L’international béninois, Olivier Verdon a des projets pour son pays le Bénin. Au cours de l’émission sportive de la télévision carrefour le 27 décembre dernier, il a annoncé un projet de construction d’une académie de football au Bénin.

Le joueur de Ludogorets (Bulgarie) veut s’inspirer de son coéquipier, Michaël Poté, fondateur d’une académie dénommée « Académie Michaël Poté ». Un centre qui fonctionne depuis quelques années, et qui a déjà participé à de nombreuses compétitions et remporté certaines. C’est un bon centre, a félicité Olivier Verdon. L’ambition selon le joueur, est de réaliser un centre pour « former des jeunes talents, les révéler et faire de très bonnes choses avec eux ».

