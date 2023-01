Officiel, Jordel Dossou rejoint FC Sochaux Montbéliard

C’est officiel, l’Ecureuil du Bénin, Jordel Dossou n’est plus joueur de Clermont Foot 63.

Le Clermont Foot 63 et FC Sochaux Montbéliard ont trouvé ces dernières heures un accord pour le transfert de l’international attaquant béninois Jodel Dossou. Dans un communiqué officiel, Clermont annonce le départ de l’Ecureuil qui va défendre désormais les couleurs du FC Sochaux.

Raison de ce transfert, la recherche de plus de temps de jeu et relever un nouveau challenge de Jodel Dossou. Il rejoint ainsi la Ligue 2 BKT avec l’ambition d’aider le club franc-comtois à revenir en Ligue 1 Uber Eats.

Joël Dossou signe à Sochaux pic.twitter.com/e8kp1cl87N — 24 Heures au Benin (@24haubenin) January 24, 2023

L’aillier béninois avait quitté l’Autriche lors de l’été 2020 pour Clermont Foot 63 en Ligue 1 Uber Eats. Il avait alors été auteur de 12 buts et 2 passes décisives cette saison-là. Sous ses nouvelles couleurs Jordel Dossou portera désormais le numéro 24.

On ne peut que lui souhaiter une bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière.

Josué SOSSOU

